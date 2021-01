Oggi, alle ore 20.30, il Rotary Club di Cerignolaospita,Lorenzo Tosa autore di “Un passo dopo l’altro. Viaggio nell’Italia che resiste, nonostante tutto” edito da Mondadori, con la moderazione della prof.ssa Paola Grillo e l’introduzione del dott. Francesco Dibiase, presidente del Club.

Il libro è un taccuino di un viaggio che traccia i lineamenti di un sentimento che si scopre comune alle storie di vita protagoniste del romanzo riportate ad un tempo, il presente, che vorrebbe tendere a logiche progressiste, in un luogo che è l’Italia. Giornalista, comunicatore, blogger secondo a pochi altri, Lorenzo Tosa descrive la nostra Italia attraverso storie che lui stesso definisce di resistenza civile e di solitudine, una condizione interiore che, invece opprimere i protagonisti diventa lo sprone assoluto per resistere e creare un sentimento di resistenza all’odio sociale che spesso la genera, “..all’indifferenza, all’incultura dominante, alla sciatteria anche linguistica e lessicale dilagante, inevitabilmente al Covid”.

È la solitudine di Liliana Segre, tredicenne orfana di ogni affetto e sopravvissuta ad Auschwitz; di Potito come di Greta, che scendono in piazza da soli, armati di solo cartello tra le mani, in difesa del clima e del futuro di ogni futura generazione.

Ci sono anche Mailuna, mandata via da casa la notte di Natale a 20 anni da sua sorella in un Paese di cui sa poco o nulla e da cui subirà anche aggressioni razziste spesso a sfondo sessuale; o Elena Linari ed il suo coraggio di fare coming out nel mondo del calcio che ancora considera l’omosessualità come un tabù. Infine, Mimmo Lucano, solo perché abbandonato prima di tutto dalla sua gente.

Lorenzo Tosa affida al web la comunicazione delle sue idee e dei suoi scritti attraverso le pagine social ed il suo blog “Generazione Antigone” convinto che ogni mezzo di comunicazione abbia un suo linguaggiochenon produce necessariamente cultura a buon mercato ma, in un mercato che si è appiattito verso il basso, la qualità degli scritti premia la preparazione e ne è ripagata. L’incontro si svolgerà virtualmente nel rispetto delle norme anti Covid-19.

