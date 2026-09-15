Un Parco Diffuso al Polo per l’autonomia tra gioco e inclusione

Il primo ad essere stato tracciato per terra è il Gioco dell’Oca. Ogni casella e ogni tessera pescata trasformano il percorso in un perfetto esercizio che tiene insieme psicomotricità, attività cognitiva, socializzazione e divertimento. Perché il progetto “Un Parco per Crescere Insieme” nasce dalla volontà di trasformare il cortile del Centro Diurno “Cuore con le Ali” in uno spazio aperto, inclusivo, colorato e altamente stimolante. L’iniziativa promossa dal “Polo per l’autonomia” di Poggio Imperiale, infatti, mira ad allestire un vero e proprio Parco Diffuso attraverso la tracciatura permanente sulla pavimentazione di percorsi ludicomotori e giochi didattici tradizionali. Promotori dell’iniziativa che si sta sviluppando presso il Centro Diurno “Cuore con le ali”, di proprietà dell’A.S.P. “Castriotta e Corroppoli”, sono le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante e SocialService. L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire a coloro che frequentano le attività del Centro Diurno uno strumento quotidiano per la riabilitazione psicomotoria, la stimolazione cognitiva e la promozione del benessere fisico; dall’altro, creare un punto d’incontro ideale per promuovere una concreta integrazione sociale con le scuole del territorio e l’intera comunità di Poggio Imperiale. «Il progetto del “Parco Diffuso” sta trasformando lo spazio esterno del Centro Diurno in un luogo aperto di gioco, movimento e inclusione – spiega Sonia Conte, operatrice della struttura – . Abbiamo dato il via alle attività tracciando a terra un grande Gioco dell’Oca vivente, pronto a ospitare sfide e risate all’aria aperta. Ma questo è solo l’inizio. Il cortile si arricchirà presto di nuovi elementi colorati e stimolanti: Un Bruco alfabetico per esplorare le lettere giocosamente; la classica Campana per allenare equilibrio e coordinazione; una simpatica Rana con i numeri per familiarizzare con il calcolo; un grande Orologio per imparare a misurare il tempo. Tanti altri percorsi interattivi in fase di progettazione. Questo parco non è solo decorazione, ma uno strumento educativo e terapeutico a cielo aperto, pensato per stimolare la socializzazione, l’attività motoria e la creatività di tutti i nostri ospiti».

Il “Parco diffuso”, quindi, rappresenta nelle intenzioni dei promotori un ponte fondamentale tra il Centro Diurno e il tessuto sociale locale. Il progetto prevede specifiche linee di azione, come: laboratori con le scuole per favorire momenti di socializzazione tra alunni degli istituti scolastici locali e ragazzi del centro; l’apertura alla comunità attraverso la fruibilità del cortile nelle ore pomeridiane a tutti i bambini di Poggio Imperiale di utilizzare i giochi, trasformando la struttura in un luogo naturale di ritrovo e gioco inclusivo; crescita e abbattimento dello stigma della disabilità, a volte ancora presente nei nostri territori.



Pubblicato il 15 Settembre 2026