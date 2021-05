“Un nucleo di ex vigili venga distaccato presso la Provincia di Foggia”

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ringrazia il Presidente della Seconda Commissione consiliare regionale, Antonio Tutolo, per aver accolto e indetto la sua audizione in merito all’organizzazione e l’utilizzo del Corpo di Polizia Provinciale.In merito ha dichiarato: “Con la Riforma Del Rio, a partire dal primo agosto 2016, si è registrato il passaggio di tutte le unità del Corpo di Polizia Provinciale all’Amministrazione Regionale; paradossalmente, tra le funzioni fondamentali assegnate alle Province, è stata confermata la tutela e la valorizzazione dell’Ambiente, oltre a una serie di altre funzioni delegate dalla Regione.A differenza delle altre province pugliesi, quella di Foggia è stata l’unica a non aver ‘conservato’ il corpo di Polizia Provinciale, situazione che ci ha lasciato, di fatto, inermi e incapaci di fronteggiare, in maniera efficace, le diverse problematiche in materia di vigilanza e tutela del territorio.Alla Provincia spetta una lunga e importante serie di attività di prevenzione, per le quali occorre personale del quale, di fatto, siamo sprovvisti.Non va dimenticato, inoltre, che quello della Provincia di Foggia è un territorio molto vasto, variegato al suo interno e, purtroppo, caratterizzato da una situazione di continua emergenza ambientale: i dati relativi ai reati ambientali non sono incoraggianti.Alla luce di tutto questo, ho inviato in più occasioni formale richiesta alla Regione Puglia affinchè un nucleo di ex vigili provinciali, oggi in servizio presso la regione, venga distaccato presso la Provincia di Foggia, con compiti di vigilanza relativi a competenze proprie e delegate alla Provincia di Foggia, con particolare riferimento alla materia ambientale. Nei prossimi giorni, con l’Assessora Anna Grazia Maraschio, ci sarà un incontro istituzionale affinchè sia possibile uscire dall’impasse nell’interesse della collettività di Capitanata”.

