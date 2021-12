Un Natale con il sorriso, grazie ai nasi rossi

Solidarietà e socialità, sono questi gli ingredienti delle iniziative natalizie organizzate da Il Cuore Foggia, in collaborazione con altre associazioni del territorio, quasi tutte di Protezione Civile: ERA Foggia, Radio Club Marconi Foggia, CISA, la Nuova Misericordia e Foggia Social Club. Anche quest’anno i clown dottori hanno concentrato le proprie energie natalizie sui bambini e sulle iniziative di solidarietà. Lo scorso venerdì 17 si è svolto “Svariegando”, un talent show solidalepresso l’Auditorium di Santa Chiara a Foggia. L’evento, tagliato sulle tradizioni popolari foggiane, ha visto esibirsi concorrenti talentuosi in canzoni e coreografie musicali. Molto apprezzata la presenza di ospiti eccellenti quali la cantante lirica Tina De Luca; il mago illusionista Torindo Colangione, il giornalista e scrittore Alberto Mangano e l’imitatore Stefano Bucci. Nel corso della serata, sono stati estratti numerosi premi per tutti i partecipanti, grazie a sponsor quali “Quelli della notte” fabbrica di materassi, Gattullo profumeria, Corso Vittorio – Boutique Donna e Farmacia Candelaro. L’ingresso era gratuito; per partecipare bastava donare un giocattolo nuovo da destinare a bambini ricoverati nei reparti pediatrici. “Il Natale – spiega la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – è proprio questo: mantenere vivo il sorriso dei bambini, pretendere di disegnare lo stesso tratto su tutte le labbra del mondo”.I clown dottori hanno lanciato anche l’iniziativa “La maglia della fortuna”: una t-shirt colorata con una scritta di buon auspicio al costo di € 9,90. Acquistandola, si sosterrà il progetto solidale “Dudù il maggiolino parlante”, un taxi pediatrico con cui i clown dottori accompagneranno i bambini che si ricoverano in ospedale.

