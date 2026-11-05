Un murale per Enzo Coppolella, il ricordo degli amici diventa arte

Un murale per ricordare Enzo Coppolella, il giovane di Troia che il 7 novembre 2025, a soli 23 anni, perse la vita in un incidente stradale sulla Sp 115 mentre si recava al lavoro. A un anno esatto dalla tragedia, il Comune inaugurerà l’opera di arte urbana promossa dall’Aps Bohémien per mantenere viva la memoria del ragazzo, la cui scomparsa ha profondamente colpito la comunità troiana.

Il murale in corso di ultimazione – che sorgerà in un’area adiacente la Villa comunale, su di una proprietà di Acquedotto Pugliese (che ha concesso l’autorizzazione), e per la cui realizzazione è stata operata una raccolta fondi alla quale la comunità e gli sponsor del territorio hanno risposto con convinzione – è a firma di Taddeo Del Gaudio, in arte Reale, writer campano e stella nascente della street art (salito agli onori della cronaca nel 2024 per aver realizzato un murale dedicato al rapper Geolier nel cuore della sua Secondigliano).

L’occasione sarà anche quella per inaugurare, a due passi dal ritratto murale dedicato a Enzo Coppolella, anche un’aiuola riqualificata intitolata a tutte le vittime della strada, comprese le tante della comunità troiana che hanno perso la vita sulla Strada provinciale 115 (oggi finalmente oggetto di interventi di messa in sicurezza grazie alla proficua interlocuzione tra l’attuale amministrazione alla guida del Comune di Troia e l’ente Provincia).

All’inaugurazione, che si terrà alle ore 20 in piazza dei Donatori (zona Cisternone), sarà presente anche una delegazione dell’Associazione italiana vittime della strada.Sono stati inoltre invitati, tra le altre autorità, il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti; il prefetto Giannelli e i rappresentanti territoriali della forze dell’ordine.

“Come amministrazione – dichiara il consigliere comunale delegato all’iniziativa, Antonio Cibelli – abbiamo da subito sposato il forte bisogno, manifestato dal gruppo di amici di Enzo, di ricordarlo attraverso il linguaggio dell’arte. E così il Comune di Troia ha fornito tutta la collaborazione necessaria affinché si trasformasse in realtà questo sentimento collettivo maturato nella nostra comunità”.



Pubblicato il 5 Novembre 2026