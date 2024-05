“Un missile dalla Nord Corea”, paura in Giappone

(Adnkronos) – La Corea del Nord avrebbe lanciato un missile balistico. A darne notizia è l'agenzia di stampa Kyodo che parla di quanto rilevato dal sistema di allerta del Giappone. La notizia arriva dopo che la Corea del Nord ha informato Tokyo dei suoi piani per il lancio, entro il 4 giugno, di un razzo per la messa in orbita di un satellite spia, il secondo, come hanno evidenziato i media locali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2024