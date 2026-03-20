Un medico andrà una volta a settimana a Celle di San Vito

“La riunione è terminata positivamente, ringrazio il direttore Nigri e la dottoressa che ha accettato di venire una volta a settimana, il giovedì, a Celle di San Vito”. Con queste parole Palma Maria Giannini, sindaca del comune più piccolo della Puglia – appena 144 abitanti – ha commentato l’esito dell’incontro svoltosi nella sede della Asl di Foggia tra il commissario straordinario Antonio Nigri, la prima cittadina e la dottoressa Barbara Del Grosso, in servizio presso Castelluccio Valmaggiore e Faeto, che ha assicurato la propria presenza anche a Celle di San Vito ogni giovedì.

Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi dalla stessa sindaca, che aveva denunciato l’assenza del medico di medicina generale dopo il pensionamento, avvenuto lo scorso ottobre, dell’unico professionista in servizio nel paese. “Speriamo che il problema venga definitivamente risolto”, ha aggiunto Giannini.

“Oggi abbiamo incontrato la dottoressa dell’ambito – ha sottolineato il commissario Nigri – alla quale abbiamo chiesto la disponibilità a coprire un giorno a settimana la comunità di Celle di San Vito e la risposta è stata positiva. Sia io sia la sindaca abbiamo ringraziato la dottoressa, al netto della consapevolezza che la carenza dei medici di medicina generale e le attuali normative di definizione delle carenze nelle aree geografiche più deboli – soprattutto quelle del subappennino – permettono il verificarsi di situazioni critiche che certo non sono terminate. La discussione di rete tra enti locali, azienda sanitaria, ordine dei medici e sindacati di categoria rimane aperta – ha concluso – affinché situazione per situazione ci sia disponibilità a lavorare e ad ascoltare”.



Pubblicato il 20 Marzo 2026