Un letto per la casa nuova, ecco il regalo di Natale di Fratelli d’Italia a Meloni

(Adnkronos) – Un letto. Questo il cadeaux che i parlamentari di Fratelli d'Italia avrebbero deciso di regalare per Natale alla loro leader, Giorgia Meloni. Da almeno una settimana, a quanto si apprende da fonti parlamentari di Fdi, deputati e senatori hanno fatto una colletta, versando 50 euro a testa, per acquistare alla premier uno dei più classici complementi di arredo per la nuova casa al Torrino, quartiere sud di Roma. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Dicembre 2024