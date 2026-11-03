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Un jet privato con nove persone a bordo si è schiantato su una strada in Florida

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Incidente mortale in Florida. Non molto distante da Mar-a-Lago è precipitato un jet privato e tutte e nove le persone a bordo sono morte. Nei filmati circolati sui social, si vede l’aereo precipitare in picchiata e trasformarsi in un’enorme palla di fuoco a pochi centimetri dai veicoli in transito, in una zona residenziale vicino a Cresthaven, sfiorando apparentemente alcune abitazioni. Nelle immagini condivise da alcuni testimoni anche le fiamme in strada e il cratere provocato dallo schianto del velivolo.


Pubblicato il 3 Novembre 2026

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