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C’è l’Italia tra i vincitori della 54esima edizione degli International Emmy Award, i riconoscimenti assegnati dall’Academy televisiva ai migliori prodotti televisivi dell’anno. Ad aggiudicarsi una statuetta è Davide Serino (noto per ‘The Bad Guy’, ‘M. Il figlio del secolo’ ed ‘Esterno notte’), creatore di ‘Careme’ premiata come Miglior serie drammatica. La serie francese targata Apple Tv+ e ispirata al libro ‘Cooking for Kings’ di Ian Kelly, creatore insieme a Serino, è la storia del primo chef famoso al mondo, Antonin Careme (interpretato da Benjamin Voisin), che passa dalle umili origini all’apice della celebrità culinaria nella Francia napoleonica tra spionaggio e intrighi politici.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026