Un intero paese si invita a cena: tavolate per strada a Celle di San Vito

Un vero, sorprendente e genuino abbraccio di comunità: a Celle di San Vito, con la Festa del Vicino, i 144 abitanti del paese cucinano per i propri vicini, per i parenti arrivati da ogni parte del mondo e per i visitatori; poi apparecchiano in strada, con grandi tavolate in vicoli e slarghi. Si cena tutti insieme la sera del 10 agosto, all’aperto, sotto le stelle di San Lorenzo, esprimendo i propri desideri, certo, ma soprattutto condividendo vino e pietanze per brindare a un’estate che qui, nel paese più piccolo della Puglia, significa innanzitutto “ritrovarsi”: ritrovare gli affetti di chi è tornato da lontano, rinnovare i legami di amicizia, raccontarsi, conoscere e accogliere i nuovi arrivati secondo la regola di “aggiungi un posto a tavola”. Da 144 abitanti, in agosto Celle di San Vito arriva a contarne oltre 500.

Le case si ripopolano, ragazze e volontari di Pro Loco, Info Point e Sportello Linguistico si danno da fare dal mattino alla sera per organizzare le attività che animano l’estate dei più piccoli, con giochi ed eventi anche nel bosco che regala freschezza e temperature da bollino verde.

“La Festa del Vicino è nata nel 2010, ai tempi del mio primo mandato da sindaca”, racconta Maria Palma Giannini. “Da quel momento”, aggiunge la sindaca, “ogni 10 agosto, Celle di San Vito vive una serata speciale, i cui preparativi cominciano già diversi giorni prima. È uno degli eventi più belli della nostra estate”. Di giornate speciali, però, Celle di San Vito se ne sta regalando già dall’inizio d’agosto e continuerà a offrirne prima e dopo la notte di San Lorenzo.

Oggi, 8 agosto, si terrà la tradizionale “Scampagnata di San Vito”, sponsorizzata da Edison: alle 8.30, i cellesi si metteranno in cammino per la consueta processione-pellegrinaggio che li condurrà alla chiesetta dedicata al santo, a qualche chilometro di distanza dall’abitato e a un’altitudine di 1050 metri. Sempre sabato, alle 21.30 prenderà il via “La notte bianca con giochi anni ‘90”. Martedì 11 agosto, alle ore 16, si svolgeranno la “Giornata dei Bambini”, con giochi, animazione e gonfiabili, e dalle ore 21 la “Festa della Sangria”. Mercoledì 12 agosto, dalle ore 21, andrà in scena il Quiz Music-Show di Giuseppe Gaeta, comico-animatore e performer foggiano. Il 13 agosto Celle di San Vito festeggerà il suo Santo Patrono, San Vincenzo Ferreri. Sempre Giovedì 13 agosto, nel tour che lo sta portando a festeggiare i suoi 50 e più anni di carriera, a partire dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo di Gianni Ciardo.

L’incanto del talento e del repertorio di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre sarà di scena venerdì 14 agosto, con il concerto “Valentino Aquilano canta Dalla”. Il 17 agosto tutti in piazza a cantare e ballare al ritmo degli anni più belli della musica internazionale con “La Nave Novanta”. Il 18 agosto, spazio alle degustazioni della Sagra dei Cicatelli, accompagnata da musica e balli. Il 19 agosto un evento speciale: alle ore 17, nella Sala del Castello, si terrà l’evento intitolato “People: oltre i numeri, i paesi sono delle persone”. Le brevi video-interviste ai cellesi realizzati per Officineventi dal regista videomaker Niki Dell’Anno, con la consulenza giornalistica di Ivana Gaeta e Nicola Maggio, saranno al centro di un incontro in cui si discuterà di bellezza, potenzialità e futuro delle aree interne.



Pubblicato il 8 Agosto 2026