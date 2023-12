Un incontro sulle strategie di sviluppo e le opportunità della molluschicoltura

Il Museo delle Tradizioni Lagunari in Località Bagno di Cagnano Varano ospiterà oggi l’evento conclusivo del Progetto Mol.Mul.Sos di Molluschicoltura Multitrofica Integrata. All’evento è attesa la presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia – beneficiario del finanziamento Regione Puglia – Fondi FEAMP 2014/2020, per la Misura 2.47 “Innovazione” – nasce per favorire l’innovazione e il ripensamento dell’attuale sistema produttivo, nell’ottica di una molluschicoltura multitrofica maggiormente sostenibile e competitiva, in grado di rilanciare sul piano economico e sociale il sistema di imprese attualmente operanti sul territorio.

L’evento dal titolo ”Mollusc – Strategie di sviluppo e opportunità prospettiche”, riunirà studiosi, esperti del settore, imprenditori e operatori per condividere quanto emerso in fase progettuale ed esplorare le sfide attuali e le opportunità emergenti che caratterizzano questo vitale comparto economico ed ambientale.

I lavori avranno inizio alle ore 15:00. Le relazioni tecnico-scientifiche in programma prevedono gli interventi del Prof. Giovanni Normanno, Università di Foggia, responsabile scientifico del progetto, del Dott. Aldo Di Mola, responsabile di servizio del Programma FEAMP della Regione Puglia, Del Prof. Antonio Bevilacqua, docente di Microbiologia degli alimenti e del Prof. Matteo Francavilla, docente di chimica organica dell’Università di Foggia; del Dott. Tommaso Scirocco, biologo dell’IRBIM – CNR di Lesina e del Dott. Marco Dadamo di Studio Sigma.

L’evento è istituzionalmente valorizzato dalla presenza dell’Assessore Regionale Pentassuglia e del dott. Di Pumpo, Sindaco di Cagnano Varano, che prenderanno parte a una tavola rotonda dal titolo “Istituzioni, Università e Molluschicoltori a confronto. L’innovazione e l’esperienza con gli operatori della molluschicoltura del Gargano quale sfida per il FEAMPA”.

Al dibattito interverranno anche la Dott.ssa Rosa Fiore, Dirigente responsabile del Dipartimento Agricoltura, Attuazione Politica europea, Affari Marittimi, Pesca, Acquacoltura del Programma FEAMPA della Regione Puglia, il Prof. Maurizio Prosperi, docente di economia ed estimo rurale dell’Università di Foggia, il Dott. Gianfranco Pazienza dell’Università di Foggia, Sergio Annese di Oko media e una rappresentanza dei molluschicoltori del Gargano.



Pubblicato il 1 Dicembre 2023