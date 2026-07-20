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“Un gol contro gli inganni”, Argentina perde e il telecronista brasiliano impazzisce in diretta

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(Adnkronos) – "Un gol per la storia, il calcio batte gli inganni". La Spagna segna il gol decisivo nella finale dei Mondiali contro l'Argentina e il telecronista impazzisce di gioia. Dettaglio: il telecronista Bruno Cantarelli è brasiliano. La sconfitta dei rivali dell'Albiceleste è motivo di gioia irrefrenabile, con ringraziamenti al bomber Ferran Torres ("Ti amo") e celebrazione di "un gol per la storia". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Luglio 2026

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