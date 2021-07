Un gioiello di sostenibilità e un modello di rispetto del biologico

Un gioiello di sostenibilità e un modello di rispetto del catechismo del biologico. Si trova nelle campagne di Cerignola e risponde al nome di Bio Organic Italia della famiglia Gaudiano a Cerignola. Sul ponte di comando commerciale l’abilissimo Carlo, imprenditore dalle idee chiare, coadiuvato con altrettanta perizia dai fratelli Giovanni e Michele. Un trio di successo. Bio Organic, nel suo campo (coltivazione e produzione del biologico) in Puglia ha fatto da apripista quando di biologico pochi parlavano. Oggi è una realtà a livello nazionale che esporta in Europa. Abbiamo intervistato Carlo Gaudiano, Ceo dell’azienda.

Dottor Gaudiano qual è la particolarità della vostra azienda?

“La peculiarità consiste nel fatto che coltiviamo rispettosi delle regole del bio, campo nel quale siamo estremamente attivi. Lo potete vedere dalle nostre campagne che sono ben lontane, per il rispetto che si deve appunto al biologico, dagli itinerari battuti. e cerchi concentrici. Le dico anche che da sempre abbiamo scelto, per nostra volontà, un profilo commerciale e di marketing basso, senza troppa esposizione. L’ importante è che parlino per noi i prodotti”.

Che cosa producete?

“Detto che è tutto rigorosamente bio a filiera corta, i principali cavalli di battaglia sono: gli antipasti, le olive da mensa, pomodori, carciofi e il pesto senza formaggio, vegano”.

Siete presenti nei punti vendita?

“Certamente. Chi vuole provare i nostri prodotti ha due brand a disposizione: Bio Gustiamo, il biologico made in Puglia, nella grande distribuzione, quella tradizionale, mentre nei negozi Naturasì, per i puristi del bio, appariamo con Bio Organica Italia, prodotti biodinamici con certificazione Demeter”

I vostri prodotti sono apprezzati sui mercati esteri: dove in particolare?

“Francia, Germania, Usa anzi in alcune parti siamo leader. Ora è nei nostri piani ulteriormente penetrazione ad est Europa. Siamo comunque già in Russia e Polonia”.

Che effetti ha avuto la pandemia?

“Spiace per coloro che hanno avuto danni, ma noi non ne abbiamo risentito negativamente, anzi la gente ha scelto il bio ancor di più. Noi non lavoriamo con horeca che è dal punto di vista commerciale il settore che ha subito più colpi”.

Ci parli della vostra tradizione…

“Siamo un’azienda a dimensione di famiglia, ma orgogliosamente agricola. La gestiamo con armonia noi tre fratelli: Giovanni, Michele ed io. Abbiamo 80 dipendenti fissi che con gli stagionali diventano 150”.

Qual è la forbice di prezzo tra prodotti normali e bio nei negozi?

“Il nostro motto commerciale è Il bio per tutti. Infatti è un risparmio solo apparente non scegliere il bio che fa bene alla salute in lunga prospettiva. E’ giusto che si debbano evitare speculazioni prive di senso. Una corretta forchetta di differenza nel costo tra bio e prodotti non bio è del venti per cento. A mio avviso quella bio è una scelta di vita, che possiamo definire antroposofica”.

Bruno Volpe

