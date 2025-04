Un Foggia sull’orlo del baratro con Canonico dimissionario e una classifica deficitaria

Le parole di Canonico dette dal presidente del Calcio Foggia 1920, Nicola Canonico lunedì sera hanno lasciato il segno: “Dimissioni irrevocabili, mie e di mio figlio, ma non regalerò il Foggia”. Il patron intervenuto in video-conferenza presso la sala stampa “Pesce” dello Zaccheria e non in presenza, presumibilmente per motivi di ordine pubblico, vista anche il notevole numero di tifosi fuori dallo stadio che lanciavano cori di invitarlo a lasciare e striscioni eloquenti, Con il Foggia, quartultimo a 30 punti, sconfitto da 4 gare di fila, una squadra che ha perso il mordente e allo sbando, con al possibilità concreta che la prossima data degli stipendi del 16 aprile potrebbe non essere rispettata c’è veramente poco da restare sereni.

LA SITUAZIONE – Facciamo però un passo indietro su quanto è avvenuto e il quadro della situazione in casa Foggia. La priorità ora è trovare degli acquirenti prima delle scadenze fissate e qualcuno che voglia puntare su una piazza storica come quella del Foggia. Il presidente è stato molto chiaro spiegando che con le sue dimissioni cadono oneri e onori. Se la situazione non si sbloccherà entro giugno il Foggia sarà costretto a ripartire dai dilettanti. Canonico ha precisato che, nonostante i tentativi, non riuscirà a cedere il club al Comune di Foggia, come invece era stato ipotizzato da alcuni. “Non posso cedere una società di capitali al Comune, non è possibile. Sarà il sindaco a trovare imprenditori disposti a subentrare”, ha detto, ribadendo che la sua azienda non investirà più un euro nel Foggia se non ci sarà una svolta a livello finanziario. L’oramai ex numero uno del club, ma ancora in pectore ha spiegato anche la situazione sportiva, dell’aver investito in estate tra giocatori e tecnici ma senza vedere gli effetti auspicati corrisposti in prestazioni sul campo. Importante un altro passaggio della video-call di lunedì sera: “Subisco insulti continui, ma io non scendo in campo” evidenziando l’ingiustizia di certe critiche rivolte alla sua persona e in taluni casi anche di minacce che aveva denunciato non meno di qualche mese fa. Curioso come il presidente nell’aver ammesso gli errori abbia citato tra tecnici e direttori passati, Brambilla, Roma, Zauri e Leone ma di Capuano nessuna traccia eppure nell’ex sergente di ferro del Taranto aveva riposoto grande fiducia ma si è conclusa davvero male. Dal mercato invernale sono arrivati anche giovani interessanti e di prospettive, ma in un contesto aggravato dalla crisi di risultati è difficile emergere.

IL FUTURO IMMIENTE – Infine, il presidente ha ribadito e tracciato anche le condizioni di cessione del club, non trattabile: “Il club fu preso con una debitoria di 2,7 milioni e rilevato a 1,8 milioni. Quelle sono le condizioni per cederlo”, ha spiegato, ribadendo che non ci saranno sconti economici per chi desidera rilevare la società. Se non ci saranno risorse sufficienti, la squadra non verrà iscritta al prossimo campionato, e il Foggia sarà costretto a ripartire dai dilettanti ma da capire in caso potrebbe essere anche l’Eccellenza. Il Foggia di Zauri questa settimana e forse è un bene riposerà per la pausa forzata per via dell’esclusione di Turris e Taranto, e tornerà in campo lunedì 14 aprile nel posticipo contro il Crotone, quinto e lanciato verso piani ancora più alti.



Pubblicato il 1 Aprile 2025