“Un evento storico per la città, il suo ateneo e tutta la Puglia”

Un evento storico per Foggia, il suo ateneo e tutta la Puglia. Il Magnifico Rettore dell’ateneo di Foggia, Pierpaolo Limone,commenta così, col Quotidiano, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Università di Foggia.

Rettore Limone, soddisfatto?

“Certo, è stata una giornata bellissima e direi persino storica per Foggia, il suo ateneo e tutta la Puglia. Il territorio è stato coinvolto e ha risposto bene. Ho apprezzato il discorso del Capo dello Stato, ma anche quello dello studente”.

Che cosa ne ricava?

“Che il Capo dello Stato, con la sua autorevole presenza, ha certificato la bontà del nostro percorso, degli sforzi compiuti da tutti, del resto è la prima volta che un Presidente della Repubblica veniva in visita all’ Università foggiana. Erano presenti tutti i rettori della nostra regione e di altre realtà limitrofe a conferma che quando si vuole, è bene fare rete”.

Lei è da sempre convinto assertore dell’Ateneo comunità…

“Infatti è importante che abbia questa dimensione, è anche una forma di responsabilità verso il territorio. Occorre elevare sempre più la qualità della didattica e naturalmente dello studio e in questo senso noi abbiamo una grossa responsabilità nei confronti del territorio, una missione che non è di poco conto contro tutte le forme di povertà educativa. Lo studio e non mi limito alle sole nozioni, è una potente dose di antimafia sociale”.

La cultura del resto aiuta a prevenire o sconfiggere l’illegalità…

“Infatti intendevo con le mie parole proprio questo. Oggi esistono spiacevolmente varie aree e zone di povertà sociale ed anche educativa, un vuoto che deve essere colmato. In tal direzione lo studio esercita una potente azione di terapia. Legalità e cultura marciano e camminano di pari passo nella prevenzione contro tutti i fenomeni di criminalità ed illegalità, formando coscienze evolute”.

Contento?

“Sono davvero molto felice di una visita storica”.

Bruno Volpe

