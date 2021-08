Presso il centro vaccinale di San Giovanni Rotondo, l’Associazione Nazionale Sottoufficiali d’Italia ha consegnato un Crest agli operatori Asl impegnati con la campagna vaccinale anti Covid-19.A ricevere il riconoscimento, insieme a tutti gli operatori del centro, la Dott.ssa Angela Antonacci che si è fatta portavoce del gruppo, raccontando cosa ha significato per lei e per tutti loro questa pandemia: «Sono molto onorata e grata di ricevere questo Crest associativo. Il mio lavoro durante questa pandemia è iniziato alla fine di febbraio 2020 ed è stato un crescendo. Da allora sono cambiate tante cose: ho messo da parte la mia famiglia, la mia casa, tutta la mia vita, per dedicarmi con tanto amore e responsabilità al mio lavoro aiutando tantissima gente a superare momenti bui e tristi. Ho incontrato la disperazione e la sofferenza di tanti, ho visto persone che sembravano rocce piangere come bambini – ha raccontato commossa la Antonacci, cuore pulsante della macchina organizzativa sin dalle prime fasi dell’emergenza epidemiologica a San Giovanni Rotondo-. Poi è cominciata la campagna vaccinale che tuttora è in corso, un’esperienza che mai potrò dimenticare e che mi ha dato modo di conoscere persone straordinarie. Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori che da qualche mese mi aiutano instancabilmente: grazie alle infermiere Diletta, Mariangela, Marta e Grazia che, alla loro prima esperienza lavorativa, hanno già dimostrato grande serietà, professionalità e senso del dovere, senza mai lamentarsi e lavorando anche 12 ore al giorno. Grazie agli amministrativi, ai ragazzi e ragazze della Protezione Civile che ci stanno dando un aiuto incredibile. Ringrazio i colleghi delle USCA, del distretto e del SERD, sempre disponibili e attivi. Tutti insieme ci siamo rimboccati le maniche lavorando con tanto amore, passione e impegno. Abbiamo messo su un’equipe efficientissima a servizio della comunità».All’evento è intervenuta la vicesindaco Mariapia Patrizio, che ha avuto parole colme di gratitudine per tutti gli operatori del centro: «Non so dove saremmo oggi senza questi straordinari professionisti. Svolgono quotidianamente un lavoro encomiabile con alto senso di responsabilità medica e altruismo nei confronti di tutti quanti noi. È sotto gli occhi di tutti quanto la campagna vaccinale proceda bene, a ritmo serrato… Siamo in ottime mani, grazie dal più profondo del cuore a ciascuno di loro».Presente alla consegna del Crest anche il Presidente nazionale ANSI Gaetano Ruocco:«Un piccolo gesto per ringraziare di vero cuore gli operatori sanitari e del settore, di tutto il lavoro svolto fino ad oggi, in questa emergenza pandemica che ci ha privati dei migliori affetti, familiari, amici e persone a noi care. La nostra associazione è al loro fianco».

