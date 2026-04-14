Un concerto dedicato a Robert Schumann

La Fondazione Apulia Felix, nell’ambito delle attività culturali rivolte alla cittadinanza, presenta il nuovo disco allegato al numero di aprile della rivista musicale “Amadeus”. L’appuntamento, a ingresso libero, è in programma mercoledì 15 aprile alle ore 20.00 all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. Protagoniste della serata saranno il soprano Angela Nisi e la pianista Enrica Ruggiero, interpreti di respiro internazionale, che proporranno al pubblico un programma interamente dedicato a Robert Schumann nel 170º anniversario della morte del compositore.

Il repertorio comprende tre pagine centrali della produzione liederistica schumanniana: Frauenliebe und Leben op. 42 (su testi di Adelbert von Chamisso), Dichterliebe op. 48 (su testi di Heinrich Heine) e Sieben Lieder von Elisabeth Kulmann op. 104 (su testi di Elisabeth Kulmann). Il disco nasce da un lungo rapporto con la musica di Schumann, presente nel percorso artistico delle due interpreti fin dagli esordi e divenuto negli ultimi anni uno dei fulcri del lavoro in duo. Affrontare queste pagine ha significato approfondire un linguaggio che richiede ascolto, tempo, condivisione e un equilibrio costante tra parola e suono.

Al centro del progetto si colloca l’idea del lied schumanniano come spazio di relazione stretta tra voce e pianoforte. In Schumann il pianoforte, strumento privilegiato del compositore, non assume mai un ruolo subordinato, ma contribuisce pienamente alla costruzione del discorso musicale, ampliandone il respiro e definendone il clima espressivo. È proprio in questo dialogo continuo che i lieder selezionati rivelano la loro intensità.

I tre cicli offrono prospettive differenti e complementari sull’universo schumanniano, anche in relazione al momento biografico in cui furono composti. Frauenliebe und Leben op. 42 e Dichterliebe op. 48 risalgono al 1840, l’“anno dei Lieder”, segnato dal matrimonio con Clara Wieck dopo una lunga opposizione familiare, ma presentano visioni diverse dell’esperienza amorosa.

In Frauenliebe und Leben Schumann costruisce un percorso narrativo continuo, seguendo l’evoluzione interiore della protagonista dal primo innamoramento alla perdita, con una struttura che conferisce al ciclo una dimensione quasi teatrale. Dichterliebe procede invece per frammenti, sottintesi e variazioni di tono, in cui l’amore appare già incrinato, attraversato da ironia, memoria e disillusione. Più frequentemente affidato a voci maschili, il ciclo è qui proposto in versione per soprano, richiamando anche la dedica a Wilhelmine Schröder-Devrient, figura centrale del suo tempo e vicina a Clara Schumann.

Diversa la collocazione dei Sieben Lieder von Elisabeth Kulmann op. 104, composti nel 1851 su testi della poetessa Elisabeth Kulmann, scomparsa a soli diciassette anni. In queste pagine più tarde e meno eseguite, Schumann incontra una voce poetica giovanissima ma intensa, dando forma a una scrittura essenziale, raccolta e densa.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Casale Sant’Eusebio, che ha ospitato le registrazioni e messo a disposizione il pianoforte Bösendorfer Imperial utilizzato nel disco.

Pubblicato con il numero di aprile di “Amadeus”, il disco sarà presentato in una serie di appuntamenti dedicati a Schumann e rappresenta un invito a riascoltare, dal vivo e in registrazione, tre cicli fondamentali del repertorio vocale da camera.



Pubblicato il 14 Aprile 2026