Un buon Foggia non basta, solo un punto contro il Catania

Interrompere la striscia negativa di quattro sconfitte di fila era imperativo categorico per il Foggia di Cudini, impresa riuscita soltanto a metà in casa contro il Catania, in quanto i rossoneri hanno pareggiato 1 a 1. Ma di positivo resta la prestazione, la voglia di riprenderla subito dopo l’iniziale svantaggio con Santaniello, arrivato dal mercato di gennaio, e poi quella di provare ad affondare il colpo agli etnei di mister Lucarelli ma senza la giusta dose di fortuna e quel pizzico di cattiveria che sarebbe servita. Buone su tutti, le prestazioni di Tenkorang e Santaniello e con la speranza che i nuovi possano dare quel cosiddetto scossone, insieme al ritorno di mister Cudini da qualche giornata, affinché i Satanelli si possano tirare fuori quanto prima dalla zona playout, ed al momento in seguito al pari conseguito hanno preso un punto in più di distacco, oltre ai due che già avevano, sul Monopoli invece quintultimo. Domenica il Foggia scenderà in campo a Torre del Greco contro la Turris alle 18,30. Pertanto ecco le dichiarazioni di mister Cudini, come riprotate dai canali ufficiali del club rossonero: “Siamo stati bravi sugli esterni ma non costanti. A volte individualmente non sempre è utile giocare. Avrei preferito vincere giocando male ma sono contento dello spirito dei miei ragazzi. Credo che i tifosi abbiano apprezzato lo sforzo. È un buon punto per poter ricominciare un percorso. Sono arrabbiato perché dobbiamo concretizzare di più in attacco avendo qualità. È un pareggio importante. Dobbiamo fare sempre conto alla classifica ma mai farci condizionare. Potevamo concretizzare di più per portare a casa la vittoria. Buona condizione di Tenkorang ma sono soddisfatto anche degli altri nuovi che hanno giocato anche se pochi minuti. Tutti i nuovi arrivati possono darci una mano. Millico ha avuto molte occasioni all’inizio della gara ma deve capire che non può giocare individualmente ma con i compagni. Abbiamo avuto la fortuna di rimanere in superiorità numerica ma dovevamo sfruttarla di più”. Anche l’attaccante Santaniello, ha detto la sua, come riportato dal Calcio Foggia 1920: “Peccato che lo stadio non era pieno ma dobbiamo essere bravi noi a portare il pubblico allo stadio. Dopo il gol ho pensato di ricominciare subito perché volevamo portare il risultato dalla nostra parte. Arrivare a Foggia porta tanti stimoli e vogliamo portare il cambiamento per risalire in classifica. Dobbiamo essere più lucidi e forse anche un po’ fortunati. Non è la prima volta che sono accostato al Foggia ma non si è mai concretizzato. Come sono stato chiamato quest’anno non ho esitato. È uno stadio che mi ha sempre portato bene contro il Foggia ma ora spero di fare bene con questa maglia. Dal punto di vista professionale voglio dare il massimo. Dobbiamo trovare equilibrio per fare risultato”. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 5 Febbraio 2024