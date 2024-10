Un altro royal baby in arrivo nel Regno Unito: la principessa Beatrice è incinta

(Adnkronos) – 'Royal baby' in arrivo: la famiglia reale inglese darà presto il benvenuto a un nuovo membro. Buckingham Palace ha annunciato che la principessa Beatrice è di nuovo incinta: aspetta il secondo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. Non è stato reso noto se si tratta di un maschio o di una femmina, ma sappiamo che il parto è previsto per l'inizio del 2025. "Sua Maestà il re – recita la nota di Buckingham Palace – è stato informato ed entrambe le famiglie sono al settimo cielo". La coppia è sposata dal 2020 e ha già una bambina, Sienna Elizabeth, nata nel settembre del 2021. Sia Sienna sia il prossimo o la prossima 'royal baby' hanno anche un altro fratello, Wolfie, nato dalla precedente relazione dell'imprenditore italo-inglese. Beatrice è la prima figlia di Andrea, duca di York e fratello di re Carlo, e di Sarah Ferguson. Nona in linea di successione al trono, è quindi una delle cugine di William e Harry. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2024