Ultraviolette presenta a Eicma la X-47 Venom, crossover elettrica da 30 kW

(Adnkronos) –

Ultraviolette presenta a Eicma 2026 la X-47 Venom, prima moto costruita sulla nuova piattaforma elettrica a 100 volt VX-100. La crossover sviluppa una potenza di picco di 30 kW, pari a circa 40 CV, e introduce di serie un radar posteriore per il monitoraggio dei veicoli in avvicinamento.

Per la X-47 Venom la casa dichiara un’autonomia urbana di 235 chilometri nel ciclo WMTC, una velocità massima di 155 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Il peso in ordine di marcia è di 206 chilogrammi.

«Eicma 2026 segna una tappa significativa nel percorso di Ultraviolette, che si sta evolvendo da costruttore di moto ad alte prestazioni ad azienda globale di mobilità e tecnologia», dichiara Narayan Subramaniam, amministratore delegato e cofondatore dell’azienda. Dopo il lancio europeo della F77, il marchio punta a consolidare la presenza nel continente e prepara l’espansione in Nord America, America Latina e Sud-est asiatico.

Tra gli elementi distintivi della X-47 Venom figura il sistema UV Hypersense Radar Intelligence. Si tratta di un radar posteriore a 77 GHz con un raggio di monitoraggio dichiarato fino a 200 metri, progettato per operare con angoli di piega fino a 20 gradi. Le funzioni comprendono il rilevamento dei veicoli nell’angolo cieco, gli avvisi durante il cambio di corsia e la segnalazione dei mezzi che sopraggiungono per sorpassare. In presenza di un potenziale rischio di tamponamento, il sistema avverte il pilota attraverso gli specchietti integrati e attiva le luci di emergenza per richiamare l’attenzione dei veicoli in avvicinamento.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2026