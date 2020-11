“Ultrasettantenni a casa? Idea folle nel merito, in contrasto con la Costituzione, illegale”: il professor Aldo Loiodice, docente di Diritto Costituzionale alla facoltà Aldo Moro di Bari e celebre amministrativista dissente dall’ idea che ha fatto capolino, cioè mantenere a casa per evitare il contagio, gli over 70.

Professor Loiodice, ha sentito?

“Non mi sembra un’ idea geniale. Anzi è folle nel merito e vistosamente contro la Costituzione in contrasto con l’ art 3 che vieta discriminazioni basate sull’ età e con l’ art. 38 che protegge lavoro e vecchiaia. Inoltre aggiungo che l’ età media italiana è cresciuta nettamente e molti settantenni sono validi e sani quanto e forse più dei trentenni. Poi ciascuno della sua vita fa quello che crede. Al massimo, in un provvedimento, come è successo per i movimenti, lo Stato può raccomandare di non uscire, ma non imporre. Aggiungo che la raccomandazione in un atto governativo è singolare, perchè non siamo allo stato etico e nessuno è tenuto ad osservare coattivamente raccomandazioni. Lo stesso valga per il divieto di circolazione. Per Dpcm non può essere vietata, e mai eseguita coattivamente. Al massimo pago la multa, ma nessuno ha il diritto a fermarmi. Per assurdo se un’autorità non mi consente lo spostamento secondo il Dpcm risponde di sequestro di persona, anche se mi commina la sanzione pecuniaria che io posso impugnare.”

Lei parla di follia…

“E’ folle in quanto inattuabile. Ammesso che la vogliano fare, a questo punto lo Stato dovrebbe assicurare agli anziani soli o senza parenti, un vigile urbano o un volontario che gli faccia la spesa, le commissioni e via discorrendo. Aggiungo che a conti fatti avremmo danni gravi all’ economia in quanto molti anziani rischiano di ammalarsi di depressione e tanti altri non potrebbero andare al lavoro. Certi politici ignorano o fingono di farlo, che gli anziani in Italia sono un patrimonio di conoscenze, di aiuto alle famiglie, di benessere, visto che le loro pensioni spesso servono a far campare i figli e i nipoti”.

Se la norma passa e un anziano esce di casa?

“Norme che incidono sulle libertà costituzionali adottate con atti amministrativi non hanno efficacia. Bisogna passare dal Parlamento. Se viene elevata la multa si impugna, certo sono fastidi”.

Che cosa sta accadendo in Italia?

“Il premier Conte è nel pallone, in confusione e non c’è nulla di maggiormente rischioso di un Paese guidato da chi è in confusione. Oggi la vera emergenza è democratica e non sanitaria”.

Il governatore della Liguria Toti in riferimento ad anziani deceduti ha parlato di persone non produttive…

“Mi assumo la responsabilità di quello che dico: un ignorante, rozzo e superficiale, e non parla da credente visto che la vita è sacra a qualunque età. Gli ricordo che la Costituzione ha recepito i valori cattolici, ma non lo sa forse. Ignora che la maggior parte degli anziani e dei liguri è fatta da anziani. Non mi stupisce questa sortita, Giovanni Paolo II disse che uno dei maggiori problemi del tempo è il consumismo. Gli anziani consumano poco e allora vanno scartati da questo sistema, siamo all’eugenetica tipica di alcuni regimi del passato”.

Incidenti nelle città…

” Chi si infiltra nelle manifestazioni, fa danni ed atti di teppismo è un delinquente comune che deve essere punito. Però non possiamo guardare al dito e non alla luna della disperazione sociale causata sicuramente dal virus, ma da decisioni caotiche e confusionarie del governo Conte. I ristoratori hanno speso fior di soldi per adeguare i loro locali e nel giro di pochi giorni si fanno tanti nuovi Dpcm senza che nessuno li abbia ancora del tutto risarciti.

Bruno Volpe

