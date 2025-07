Ultraleggero precipitato sulla Corda Molle: il momento dello schianto

(Adnkronos) – Perde quota, si schianta al suolo e prende immediatamente fuoco in mezzo ai veicoli in transito. Sui social del Tg1 le immagini dell'ultraleggero che martedì mattina è precipitato su una delle due carreggiate del raccordo autostradale Corda Molle in provincia di Brescia. Le immagini mostrano proprio il momento in cui il velivolo cade in picchiata tra le auto che stanno transitando in quel punto in quel momento e la colonna di fumo nero che si alza dall'ultraleggero in fiamme. . —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025