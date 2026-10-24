Ultimo treno per Auteri: se non vince salta la panchina del Foggia

Dall’undicesimo al diciottesimo posto ci sono otto squadre racchiuse in appena quattro punti: dai 10 del Giugliano e del Savoia ai 13 dell’Inter U23, con quattro formazioni, tra cui il Foggia, a quota 11 e le altre, Barletta, Altamura, Casarano e Picerno, a 12. Mai come quest’anno regna l’equilibrio assoluto. Perciò, quando si vince, non solo si muove la classifica, ma si mette a segno un colpo da novanta, che può valere doppio nella rincorsa alla salvezza. Talvolta, però, con così tante concorrenti, anche un «punticino» può dare una spinta positiva al morale e alla classifica. Nel caso specifico del Foggia, l’undicesima giornata, con la Cavese domani allo “Zaccheria” alle 14.30, diventa uno snodo cruciale, soprattutto per il destino di mister Gaetano Auteri sulla panchina rossonera. Dopo la quinta sconfitta consecutiva, arrivata per giunta in uno scontro diretto a Giugliano, è giunto lo sfogo di uno dei due presidenti, Casillo jr, che ha chiesto una reazione immediata alla squadra. Se non dovesse arrivare, questa volta con una vittoria contro i metelliani, potrebbe concretizzarsi quasi certamente già nel post-partita l’esonero del tecnico. Per Auteri sarebbe l’ennesima separazione anticipata, dopo quella della passata stagione a Benevento, rivelatasi poi favorevole ai campani, capaci di rialzarsi e conquistare la promozione con Floro Flores. Il tempo degli esperimenti tattici, dunque, è esaurito. Dall’ambiente rossonero filtra la possibilità che il tecnico rispolveri il 3-4-3 a lui caro, finora mai visto. In questo scenario giocherebbero Oviszach e Del Sole ai lati del terminale offensivo Ravasio. Una soluzione che richiederebbe, soprattutto a centrocampo, una forte spinta degli esterni. Restano da verificare le condizioni dei singoli e la loro capacità di sostenere un sistema che comporta un grande dispendio di energie in entrambe le fasi. Da monitorare anche il capitano Di Pasquale, alle prese con una lieve infiammazione al tendine d’Achille: potrebbe recuperare per domenica e partire dalla panchina. Non sarà invece disponibile Bergonzoni. Non è ancora dato sapere se sia già iniziato il casting per la successione ad Auteri, ma è possibile che ci siano stati contatti informali con alcuni tecnici disponibili. Di certo, se domenica allo “Zaccheria” non arriverà il successo, quella contro la Cavese sarà con ogni probabilità l’ultima partita di Auteri alla guida dei satanelli. Una gara da dentro o fuori, dunque, per salvare la panchina e rilanciare le ambizioni rossonere, che alla vigilia del campionato erano ben diverse dal ritrovarsi a ripetere il disastroso cammino della passata stagione. (Ph. F.Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 24 Ottobre 2026