Ultimo saluto alle tre vittime dell’incidente stradale sulla Statale 89

La cattedrale di Foggia colma di persone accorse per rendere l’ultimo saluto alle tre vittime del tragico incidente stradale verificatosi all’alba di venerdì 26 giugno sulla Statale 89, che collega Foggia a Manfredonia. L’affluenza è tale che molti non riescono a entrare, rimanendo all’esterno per partecipare emotivamente alle esequie di Luigi Narciso, 26 anni, sua madre Maria Mammollino, 46 anni, e il compagno di lei Giuseppe Piscitelli, 48 anni. I tre hanno perso la vita mentre rientravano a Foggia a bordo di un’Opel Corsa guidata dal più giovane, dopo aver trascorso una serata a Manfredonia. Le bare delle vittime sono disposte una accanto all’altra, con quella di Luigi rivestita di bianco. “Un grande lavoratore, sempre pronto ad aiutare”, afferma il titolare della ditta di vigilanza per cui Luigi lavorava. Il giovane, per integrare il proprio stipendio, dedicava il suo tempo libero anche a un autolavaggio cittadino. “Era instancabile – racconta il datore di lavoro – Gli dicevo spesso di riposarsi, ma lui voleva lavorare per costruirsi un futuro. Era un ragazzo buono e pieno di vita”. La madre e il suo compagno vivevano insieme in un appartamento nella zona storica della città, svolgendo lavori saltuari. “Erano persone oneste e laboriose”, sottolineano coloro che li conoscevano. La cerimonia funebre è stata officiata da Don Giulio, vicario dell’arcivescovo. Tra i presenti, il dolore dei familiari era palpabile, accompagnato da numerosi mazzi di fiori portati da parenti, amici e conoscenti. Tra questi spicca quello della giovane fidanzata del ventiseienne, adornato da una toccante dedica d’amore.



Pubblicato il 29 Giugno 2026