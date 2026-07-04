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Ultimo, pubblico record a Tor Vergata ma il concerto è live dal balcone

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(Adnkronos) –
Duecentocinquantamila persone a Tor Vergata per il concerto di Ultimo. E poi c'è la 'diretta' (più o meno) dal balcone. Il maxishow da record vive anche sui social, in particolare su TikTok, grazie al profilo 'Er terazzo de Ultimo', creato da un fortunato (o sfortunato, punti di vista) inquilino che abita proprio nell'area del concerto e si affaccia sul palco. Il profilo negli ultimi 3 giorni ha documentato l'avvicinamento allo show, fino alla serata attesa da decine di migliaia di ammiratori dell'artista romano.  'Er terazzo' è diventato la tribuna d'emergenza per chi non è riuscito ad assistere dal vivo al concerto. Migliaia di utenti collegati per la live che propone i brani e gli interventi di Ultimo. "Mancano 3 canzoni", il commento che accompagna le immagini. Qualcuno si lamenta per la qualità video, con interruzioni e salti. C'è chi si dimostra totalmente comprensivo: "Ci sono solo 250mila telefonini collegati in quella zona…" 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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