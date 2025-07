Ultimo: “L’annuncio più importante della mia carriera”. Di cosa si tratta

(Adnkronos) – "Domenica al mio decimo Stadio Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera". Con queste parole condivise su X, Ultimo ha scatenato i suoi fan. Per alcuni non c'è dubbio, si tratta del già chiacchieratissimo 'raduno degli Ultimi'. Un mega-evento previsto per il 2026 che, secondo gli indizi disseminati anche nel videoclip del nuovo singolo 'Bella davvero', dovrebbe tenersi alla Vela di Calatrava, a Tor Vergata, trasformando un concerto in una vera e propria adunata generazionale. Ma l'evento di domenica si preannuncia importante anche per l'organizzazione. Ultimo infatti trasmetterà il concerto in diretta: un gesto d'affetto per la sua gente e per la sua città. Questa sera, 10 luglio, il cantautore romano calcherà il palco dello Stadio Olimpico per la prima delle tre date romane, tutte sold out da mesi, ma il suo pensiero va anche a chi non è riuscito ad assicurarsi un posto. "Quando tocca a Roma dormo sempre poco. Questa è casa mia", ha scritto sui suoi canali social, prima di svelare la sorpresa. "Stasera la prima di 3 date all'Olimpico. Sono sold out da mesi e so che tanti di voi non sono riusciti a prendere il biglietto", ha spiegato l'artista. "Domenica, per il mio decimo Stadio Olimpico, ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente". Un'iniziativa che trasforma un concerto in un evento collettivo, un abbraccio simbolico alla 'Generazione Ultimo'. "È un mio regalo per dimostrarvi l'amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la decima volta all'Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato", ha spiegato Ultimo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Luglio 2025