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Ultimo, fan già in fila (in tenda) per il concerto del 4 luglio a Tor Vergata

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(Adnkronos) – Mancano ancora diversi giorni al concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, che si terrà il prossimo 4 luglio, eppure i fan sono già in fila. O meglio, accampati. Nelle ultime ore è diventato virale sui social uno scatto delle tende posizionate nei pressi dell'area dell'atteso appuntamento musicale.  La Ultimo Records – l'etichetta discografica del cantautore romano – ha diffuso una nota ufficiale sui propri canali social per lanciare un appello: "Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo".    Un invito dunque alla prudenza: "Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo", si legge nella nota diffusa. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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