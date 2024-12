Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori, l’annuncio sui social: “Benvenuto Enea”

(Adnkronos) – "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto". Con queste parole, in un post su Instagram accompagnato dall'immagine dell’impronta di due piedini, Ultimo ha annunciato la nascita di Enea, il suo primo figlio, avuto dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della famosa showgirl Heather Parisi, e di Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. La coppia si trova attualmente a New York, e proprio pochi giorni fa il giovane cantautore romano ha pubblicato una canzone dedicata al figlio, '

La parte migliore di me

', un’intensa dichiarazione d’amore per il piccolo in arrivo. Tra i primi a festeggiare la nascita di Enea ci sono stati i familiari di Ultimo. La mamma, Anna Sanseverino, ha condiviso su Instagram un dolce messaggio: "30 novembre 2024. Sei il battito più dolce di questa canzone chiamata famiglia". Anche il fratello di Ultimo, Lorenzo Moriconi, ha espresso la sua gioia con un affettuoso "Bello di zio", mentre Rebecca Jewel Manenti, sorella di Jacqueline Luna, ha scritto: "My heart is full." Non sono mancati gli auguri e le felicitazioni sui social anche da parte di amici e colleghi. Tra i primi a esprimere il proprio affetto Francesco Totti, grande fan del cantante. Il legame tra i due è ormai noto, e rimane virale il video in cui Isabel, figlia dell'ex capitano della Roma, suonava il pianoforte insieme a Ultimo durante un momento speciale a margine del concerto del cantautore allo Stadio Olimpico. Anche Alessandra Amoroso e Simona Ventura hanno condiviso il loro affetto. "Benvenuto Enea, complimenti a mamma e papà," ha scritto la Ventura sui social. Curiosamente, il nome del piccolo Enea era già stato svelato qualche settimana fa da Antonello Venditti. Durante un’apparizione a Domenica In, ospite in studio, Venditti aveva involontariamente 'spoilerato' il nome del futuro nascituro della coppia. Il rapporto tra Jacqueline e Ultimo è diventato di dominio pubblico nel 2021. I due si sono conosciuti attraverso amici comuni e da allora la loro relazione è cresciuta, diventando sempre più solida. Ultimo, noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha comunque mostrato in diverse occasioni il suo amore per Jacqueline: dal brano scritto per lei 'Quel filo che ci unisce' al video di 'Altrove' che ha come protagonisti i due innamorati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Dicembre 2024