Ultimate Championship, tocca a Tamberi: gli azzurri in gara oggi nel ‘Mondiale dei Mondiali’ e dove vederli

(Adnkronos) – L'atletica si gode il gran finale del 2026. Oggi, domenica 13 settembre, si conclude a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del 'Mondiale dei Mondiali' di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dal campione olimpico di salto in alto a Tokyo Gianmarco Tamberi, che tornerà a competere dopo gli ori vinti agli Europei di Birmingham e ai Giochi del Mediterraneo. Ecco gli atleti italiani in gara oggi, gli orari e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma delle gare di oggi, domenica 13 settembre, all'Ultimate Championship: 18:08 – 400hs femminili – ev. Folorunso 18:13 – giavellotto maschile 18:18 – 200 metri maschili (semifinale) 18:36 – 400hs maschili 18:44 – 200 metri femminili (semifinale) 19:04 – salto in alto maschile – Tamberi 19:10 – 5000 metri femminili 19:34 – salto triplo femminile – Derkach 19:41 – 800 metri maschili – ev. Pernici 19:53 – 4×400 mista – Italia 20:12 – 1500 metri maschili 20:38 -200 metri maschili 20:49 – 200 metri femminili L'Ultimate Championship è una sorta di 'super finale' della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare di oggi saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.

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Pubblicato il 13 Settembre 2026