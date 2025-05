Ultima chiamata salvezza: tra sogni, pressioni e futuro societario

Dopo l’ottima prestazione al “Franco Scoglio”, il Foggia si prepara al ritorno dei playout con la ferma intenzione di blindare la categoria e salvare la stagione. La squadra di Gentile ha dimostrato maggiore solidità rispetto alla gestione tecnica precedente e potrà contare su due risultati su tre per restare in Serie C. Non perdere potrebbe bastare, ma il Messina arriva a questa sfida forte del suo bomber Luciani, decisivo nel finale di stagione, e con la voglia di aggrapparsi con le unghie alla categoria, in attesa di sviluppi su un destino societario ancora tutto da chiarire. Per entrambe le squadre, la permanenza in Serie C non è solo una questione sportiva, ma anche strategica: mantenere la categoria è fondamentale per attrarre nuovi investitori e gettare le basi per il futuro. Il Foggia, reduce anche dai festeggiamenti per il 105° anniversario della propria storia, punta a riempire lo Zaccheria, facendo leva sul calore del pubblico per raggiungere l’obiettivo. Gentile avrà a disposizione tutti gli uomini chiave: Gala Antonio, Mazzocco Davide, Salines Emanuele e Sarr Amadou Makhtar saranno regolarmente arruolabili per la sfida, ma dovranno fare attenzione ai cartellini. Un’altra ammonizione costerebbe loro una squalifica da scontare nel prossimo campionato.

Qui Messina – Il grande entusiasmo della tifoseria giallorossa, già dimostrato sabato scorso, continua a essere il motore della speranza peloritana. L’Amministrazione comunale, su iniziativa del sindaco Federico Basile, ha deciso di allestire nuovamente la visione collettiva del match di ritorno contro il Foggia, prevista per sabato 17 maggio, installando un maxischermo direttamente sul prato dello stadio “Franco Scoglio”. Dopo il via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato stabilito che da martedì 13 maggio alle 10.00 e fino a venerdì 16 maggio alle 20.00 sarà possibile prenotare il proprio ingresso su Postoriservato.it, con un contributo simbolico di 2 euro. La cifra non ha scopo di lucro, ma servirà a regolare l’accesso e garantire un afflusso ordinato e sicuro. “Un’occasione per continuare a far sentire tutto il calore della tifoseria anche a distanza – ha dichiarato l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro – e per ribadire che questa squadra è parte integrante della nostra comunità”. L’accesso sarà consentito a un massimo di 10.000 spettatori. (Ph. F.Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 14 Maggio 2025