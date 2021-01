Ulteriore richiesta di deroga alla Ue per i fondi non spesi del Psr 2014-2020

Per il secondo anno consecutivo la Puglia rischia di perdere risorse comunitarie della programmazione 2014-2020 nel comparto agricolo, se la Commissione europea non concederà una proroga bis. Infatti, per non perdere 95,6 milioni di euro di risorse comunitarie, che con il cofinanziamento del Ministero dell’Economia e Finanze superano i 158 milioni di euro, è necessario un impegno bipartisan dei deputati pugliesi al Parlamento di Bruxelles, affinché la richiesta di deroga che la Regione Puglia chiederà per la seconda volta consecutiva al principio comunitario di disimpegno automatico delle risorse non spese del Psr-Puglia alla data del 31 dicembre del 2020. Un appello in tal senso lo ha già rivolto Coldiretti-Puglia, che con una recente nota chiede un pressing serrato dei deputati pugliesi al Parlamento europeo, per non perdere fondi preziosi allo sviluppo rurale che la Regione Puglia rischia invece di restituire all’Ue, a causa delle difficoltà nell’utilizzarli e farli arrivare alle aziende agricole locali che, come è noto, in questo momento particolare sono stretti nella morsa della crisi sanitaria ed economica causata dall’emergenza Covid. “La Puglia – ha dichiarato il presidente pugliese di Coldiretti, Savino Muraglia – è l’unica Regione d’Italia a non aver speso tutte le risorse del Psr a disposizione entro il 31 dicembre 2020”. Quindi, ha proseguito Muraglia – “restituire anche un solo euro a Bruxelles sarebbe in questo momento inaccettabile, considerato lo scenario di crisi aggravato dall’emergenza Covid”, oltre che “un inequivocabile segnale di inadeguatezza e un danno per i nostri agricoltori, che legittimamente aspirano con queste risorse ad investire e a lavorare in agricoltura”. Secondo i dati forniti da Coldiretti-Puglia, ad oggi risultano erogati appena 636 milioni di euro dalla Regione Puglia, rispetto al complessivo di 1,6 miliardi di euro a disposizione per il periodo 2014-2020. Quindi, una la nostra regione ha avuto una capacità di spesa largamente inferiore alle risorse comunitarie a sua disposizione in Agricoltura. E ciò – per Coldiretti-Puglia – sarebbe dovuto a responsabilità burocratiche, ma anche ad errori di programmazione che hanno rubato tempo e risorse al lavoro e agli investimenti delle aziende agricole. Impedendo, quindi, per inefficienze l’avvio di nuove attività e l’ingresso di tanti giovani nell’attività di impresa nel comparo in questione. La Regione Puglia già l’anno scorso non aveva speso tutte le risorse europee disponibili, ossia ben 82 milioni del Fears (Fondo europea di assistenza allo sviluppo rurale), che se utilizzati interamente avrebbero portato in agricoltura nella nostra regione ben 142 milioni di euro complessivi di risorse pubbliche. Muraglia ha evidenziato anche che “la Regione Puglia sta avviando la procedura con Bruxelles per scongiurare il disimpegno automatico e la restituzione di dette risorse, sottolineando però che la Commissione Ue sulla richiesta compiere comunque proprie valutazioni di merito, godendo di evidenti margini di discrezionalità. Pertanto, è comunque necessario un impegno dei nostri rappresentanti al Parlamento europeo affinché l’istanza di deroga della Regione Puglia non venga disattesa. In base ai dati che riferisce Coldiretti-Puglia e che sono stati forniti da Agea, ossia l’Agenzia statale per le erogazioni nel comparto agricolo, la Puglia ha speso solo il 41,7% delle risorse del Psr (2014-2020), con un livello di spesa di molto inferiore alla media nazionale che si attesta al 57,91% ed alla media del 53,54% di altre regioni del Sud, mentre la media di spesa di tali risorse a livello comunitario è del 62%. Per Coldiretti-Puglia, finora nella nostra regione è mancata una strategia chiara per uscire dal pantano dei ricorsi e risolvere le criticità di attuazione del Psr, con la conseguenza di una vera e propria beffa per gli imprenditori agricoli pugliese, che non hanno potuto investire ed il fallimento sul fronte dello storico ritorno alla terra di giovani generazioni, visto che solo il 20% delle domande presentate dai giovani under 40 sono state accolte. Una sconfitta – ha sottolineato Coldiretti – per le speranze di tanti giovani, ma anche per il Paese, che perde opportunità strategiche per lo sviluppo in un settore chiave per la ripresa economica, l’occupazione e la sostenibilità ambientale soprattutto nel Mezzogiorno, dove maggiore è il bisogno occupazionale e più elevati sono i tassi di fuga dei giovani. “Così come appare illogico proibire ai giovani in graduatoria – ha precisato il presidente Muraglia – di cambiare l’investimento, a parità di performance economica, senza considerare che lo scenario è evidentemente cambiato a 4 anni dalla pubblicazione del bando, tempi biblici che hanno mutato le stesse esigenze dei giovani che devono insediarsi”. Per Coldiretti-Puglia, quindi, è essenziale procedere con tutte le verifiche utili prima della pubblicazione della futura graduatoria degli investimenti 4.1°, sia per non incorrere negli stessi limiti oggettivi riscontrati nella graduatoria dei giovani, sia per spendere le risorse in modo fluido e senza ulteriori intoppi e scongiurare pertanto di far perdere ulteriori risorse vitali all’agricoltura pugliese. Tra i primi a rispondere all’invito di Coldiretti a sostenere la richiesta di deroga della Regione Puglia a Bruxelles risulta l’eurodeputato pugliese di Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto, che con una nota ha fatto sapere che, come lo scorso anno, si impegnerà “a fare qualsiasi cosa per evitare che a subire le inefficienze e gli sbagli possano essere solo gli agricoltori” pugliesi. Infatti, nel commentare la notizia l’eurodeputato salentino di Fdi ha anche affermato che la richiesta di deroga bis della Regione Puglia è indicativa del “disastro completo per l’agricoltura pugliese che da anni soffre per la totale incapacità amministrativa e politica di chi finora l’ha organizzata e gestita”. Infatti, ha chiarito Fitto: “Siamo di fronte a un danno irrecuperabile, per intenderci”, perché “i soldi del Psr si potranno (forse) anche recuperare, ma i danni prodotti vanno risarciti da chi ha sbagliato e le responsabilità sono facilmente individuabili”. Difatti, è da rilevare che dall’analisi completa dei dati sullo stato di attuazione del Psr-Puglia 2014-2020 emergono comunque forti criticità per Puglia, che è tra le regioni italiane che dispone di maggiori risorse per il Psr, però resta in ogni caso ultima in classifica nella spesa di tali provvidenze.

Giuseppe Palella

