Uganda, fulmine su campo profughi: 14 bambini morti

(Adnkronos) – Un fulmine ha colpito un campo profughi in Uganda causando la morte di 14 bambini e il ferimento di altre 34 persone mentre era in corso una cerimonia religiosa. Lo ha riferito la polizia locale alla radio. I fatti sono accaduti al Palabek Refugee Settlement nel nord-ovest dell'Uganda, zona recentemente colpita da forti piogge con tuoni e fulmini. Secondo l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, il Palabek Refugee Settlement ospita più di 80mila rifugiati e richiedenti asilo. Molti provengono dal vicino Sud Sudan.



Pubblicato il 3 Novembre 2024