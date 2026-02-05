Ufficio Postale di Rodi Garganico, ripartono i lavori di ristrutturazione

Una situazione di stallo che durava da troppo tempo trova finalmente una soluzione positiva. Riparte il cantiere per i lavori di ristrutturazione dell’Ufficio Postale di Rodi Garganico, grazie a un intervento diretto e mirato del consigliere comunale Michele Azzellino.

A dare l’annuncio è lo stesso Azzellino, a margine di una interlocuzione telefonica avvenuta con l’amministratore delegato e direttore generale del gruppo Poste Italiane, Matteo Del Fante. Un confronto che ha permesso di sbloccare una vicenda rimasta ferma per mesi.

“Non servivano polemiche sterili, ma un impegno concreto e reale. Per questo ho voluto contattare direttamente i vertici aziendali – spiega Azzellino –. Ho trovato nel dottor Del Fante e nel suo staff grande disponibilità all’ascolto e, soprattutto, la volontà immediata di risolvere le criticità che ho rappresentato a nome dei cittadini”.

L’esito del confronto istituzionale è concreto: i lavori, fermi dallo scorso novembre, riprenderanno a breve secondo un cronoprogramma definito. L’azione del consigliere comunale si è estesa anche al livello operativo locale. Azzellino ha infatti ringraziato pubblicamente William Salvia e Giuseppe Vitiello, responsabili dell’impresa incaricata degli interventi, per la «pronta disponibilità e la sensibilità dimostrata» nell’organizzare la ripartenza del cantiere in tempi rapidi.

Nel suo intervento non manca un riferimento al fattore umano. “Un grazie speciale va agli operatori postali di Rodi Garganico – conclude Azzellino – che in questi mesi difficili, pur lavorando in condizioni logistiche precarie, non hanno mai fatto mancare professionalità e cortesia. Sono il vero volto del servizio pubblico e meritano, al pari dei cittadini, una sede di lavoro dignitosa e sicura”.



Pubblicato il 5 Febbraio 2026