Ue, ok Ecofin a flessibilità Italia per la difesa e l’energia

(Adnkronos) – Il Consiglio economia e finanza ha dato il suo assenso all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (national escape clause, o Nec) per l’Italia riguardo alla sua richiesta di derogare ai limiti di spesa in ambito difesa ed energia. La clausola ha la durata di quattro anni e consente di deviare dalle traiettorie di spesa concordate fino all’1,5% del pil.

Lo sviluppo dà seguito alla richiesta presentata dall’Italia a settembre, che indica le ripercussioni della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, che richiede un forte aumento della spesa per la difesa, e il conflitto nel Golfo Persico, che minaccia la sicurezza energetica dell’Europa nel lungo periodo, come motivazioni per derogare. Il Paese potrà dunque superare fino al 2028 i tassi massimi di crescita della spesa netta fissati dalla raccomandazione del 21 gennaio 2025, per un importo pari alla somma di due voci: l’aumento della spesa per la difesa (in percentuale del pil rispetto al 2024, anno di riferimento) e il costo delle misure ammissibili per la sicurezza energetica nel triennio 2026-2028. Lo scostamento complessivo non potrà superare l’1,5% del pil.

Per l’energia valgono limiti più stringenti: non più di 0,3% del pil l’anno e 0,6% in termini cumulati. Le misure devono essere finanziate con risorse nazionali, decise dopo il 28 febbraio 2026, mirate ed efficaci in termini di costi. L’Italia dovrà riferire alla Commissione due volte l’anno, entro il 15 aprile e il 15 ottobre, sullo stato di attuazione, sull’ammissibilità e sull’impatto di bilancio. Nella richiesta Roma ha presentato un elenco iniziale, tra cui elettrificazione residenziale, efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, fotovoltaico, trasporto ferroviario e pubblico, accumuli e biocarburanti: la Commissione valuterà l’ammissibilità delle singole misure. Sulla difesa, il documento indica una spesa pubblica italiana pari all’1,3% del pil dal 2024 al 2026 secondo i dati forniti dall’Italia, che prevede un aumento fino a 0,9 punti percentuali del pil entro fine 2028, tra nuovi programmi di investimento pluriennali e maggiori spese correnti. Dopo il 2028 la deroga resterà possibile solo per le consegne di equipaggiamenti militari contrattualizzati entro fine 2028, sempre entro il tetto complessivo, mentre le spese finanziate con i prestiti dello strumento Safe beneficeranno automaticamente della flessibilità.

Il testo della raccomandazione precisa che gli scostamenti consentiti non saranno iscritti come debiti nel conto di controllo dell’Italia. La flessibilità sarà considerata anche nella procedura per disavanzo eccessivo, per valutare se Roma abbia adottato un’azione efficace. Le proiezioni indicative della Commissione, nell’ipotesi di pieno utilizzo del tetto dell’1,5%, stimano nel 2028 un deficit più alto di 1,1 punti di pil e un debito più alto di 1,3 punti rispetto al percorso della raccomandazione del 2025: servirà quindi un aggiustamento di bilancio aggiuntivo dopo la fine della deroga. L’Italia, si legge, si impegna a realizzarlo nel prossimo piano.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026