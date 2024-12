Ue, Meloni vede von der Leyen: focus su migranti, Mercosur e auto

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per un primo scambio di opinioni dopo l’insediamento del nuovo Esecutivo europeo. Al centro del colloquio, informa Palazzo Chigi, le priorità di azione del nuovo ciclo istituzionale UE, a partire dal rilancio del ruolo e della competitività dell’Unione Europea nel mondo. A tale riguardo, Meloni sì è in particolare soffermata sulle prospettive del settore automobilistico nel contesto del percorso di transizione ambientale e sulle forti preoccupazioni del settore agricolo nazionale nell’ambito dell’Accordo UE-Mercosur. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla politica migratoria europea, facendo il punto sui risultati raggiunti e su quanto resta ancora da fare per disporre di strumenti efficaci di gestione del fenomeno migratorio. Le due Leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra il Piano Mattei italiano per l’Africa e la Strategia europea Global Gateway. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2024