Ue, Meloni: “E’ un tempo grave, servono lealtà e responsabilità”

(Adnkronos) – È un momento "decisivo per il destino dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente" che richiede consapevolezza del "tempo grave che stiamo attraversando", che richiede quindi "lealtà e responsabilità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. "Seguiamo con grande preoccupazione la ripresa dei combattimenti a Gaza che mette a repentaglio gli obiettivi ai quali tutti lavoriamo: il rilascio i tutti gli ostaggi e una fine permanente delle ostilità così come il pieno ripristino di una piena assistenza umanitaria nella Striscia", ha affermato la premier in Senato. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Marzo 2025