Ue, Cavedagna (FdI): “Inserire moda e agroalimentare in Iaa”

(Adnkronos) – "Il gruppo di Fratelli dell'Italia e dei Conservatori europei proporrà un emendamento che richieda di introdurre nell'Industrial Accelerator Act anche le tematiche quali la moda, quali l'agroalimentare, tematiche sulle quali l'Italia è particolarmente forte e sulle quali, grazie al grande lavoro del governo Meloni, l'Europa sta seguendo le esigenze italiane". Lo dichiara Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale. Cavedagna cita la formulazione delle nuove indicazioni geografiche dei prodotti da tutelare anche per l'industria e per l'artigianato come una delle misure da inserire nell'Iaa, la proposta di legge presentata dalla Commissione europea e al vagio del Parlamento europeo che tra gli altri obiettivi mira a potenziare e proteggere il Made in Europe. "Se non è questa la dimostrazione di come l'Europa può al meglio difendere la produttività italiana, evidentemente altro non sarebbe da fare", chiosa l'eurodeputato. In generale, riflette, l'Ue "deve passare da mero regolatore a uno scudo della nostra industria, della nostra produttività".

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Pubblicato il 7 Maggio 2026