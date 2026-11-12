Ue, a Dublino doppio summit: focus su Ai e Ucraina – Videonews

Doppio vertice a Dublino per i capi di Stato e di governo europei. Oggi si riunisce la Comunità Politica Europea, con una cinquantina di leader, mentre domani è in agenda un Consiglio Europeo informale, a 27. L’Euco informale sarà dedicato principalmente, almeno sulla carta, all’intelligenza artificiale, ma la questione Ucraina sarà probabilmente centrale in entrambi i summit. (dall’inviato Tommaso Gallavotti)



Pubblicato il 12 Novembre 2026