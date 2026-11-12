Attualità

Ue, a Dublino doppio summit: focus su Ai e Ucraina – Videonews

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Doppio vertice a Dublino per i capi di Stato e di governo europei. Oggi si riunisce la Comunità Politica Europea, con una cinquantina di leader, mentre domani è in agenda un Consiglio Europeo informale, a 27. L’Euco informale sarà dedicato principalmente, almeno sulla carta, all’intelligenza artificiale, ma la questione Ucraina sarà probabilmente centrale in entrambi i summit. (dall’inviato Tommaso Gallavotti)


Pubblicato il 12 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Rutte: “Un missile russo può colpire Roma 5 minuti dopo Tallinn”

18 minuti fa

Jessica Rossi trionfa nel trap ai mondiali di Doha e conquista la carta olimpica

23 minuti fa

Garattini compie 98 anni, la ricetta del professore per la longevità

24 minuti fa

Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio