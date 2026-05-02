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Udinese-Torino 2-0 con i gol di Ehizibue e Kristensen

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(Adnkronos) – L'Udinese batte 2-0 il Torino in un match valido per la 35esima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy stadium di Udine. A decidere la partita i gol di Ehizibue al 46' del primo tempo e Kristensen al 6' della ripresa. In classifica i bianconeri friulani salgono al decimo posto con 47 punti, mentre i granata restano fermi a quota 41 in 13/a posizione. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Maggio 2026

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