Udinese-Inter 2-3, Lautaro si sblocca e trascina i nerazzurri con una doppietta

(Adnkronos) – L'Inter batte 3-2 l'Udinese in un match valido per la sesta giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium della città friulana. Dopo tre partite (due di campionato e una di Champions League) i nerazzurri tornano alla vittoria e si impongono sul campo dell'Udinese grazie al gol lampo di Frattesi e alla doppietta di Lautaro a cavallo dei due tempi, che trova le prime reti stagionali e si sblocca dopo un inizio di stagione difficile. Per i friulani, al secondo ko di fila, non bastano il momentaneo 1-1 di Kabasele al 35' e il gol di Lucca all'83'. In classifica i nerazzurri sono momentaneamente primi insieme a Torino e Milan con 11 punti; mentre i bianconeri sono quarti a quota 10 insieme al Napoli. La partita si sblocca dopo appena 43 secondi. I nerazzurri battono il calcio d'inizio, fanno girare il pallone in difesa e al primo affondo trovano il gol. Darmian da destra verticalizza trovando un corridoio in area, Frattesi si inserisce e davanti a Okoye lo batte con un diagonale. Al 9' Calhanoglu da sinistra mette al centro una palla a mezza altezza che sembra solo da spingere dentro. Lautaro tutto solo attende il rimbalzo e poi in corsa incorna senza nemmeno dover saltare, ma manda a lato in modo clamoroso. Al quarto d'ora altra occasione per l'Inter. Corner di Dimarco, la difesa dell'Udinese nel tentativo di liberare calcia addosso a Bastoni che è davanti alla porta, tiro e palla che sfila fuori di poco. Al 22' su un rilancio che arriva direttamente dalla difesa, Thuram protegge palla con il corpo e la difende pressato da Kabasele. Il francese riesce anche ad aggiustarsi la palla e a trovare tempo e spazio per un tiro ravvicinato che Okoye pare. Al 25' Lovric in area riesce a proteggere palla in mezzo a tre e a girarla verso la porta, ne esce un diagonale che poteva diventare un assist se un compagno si fosse inserito sul secondo palo. Al 28' ospiti a un passo dal raddoppio. Dimarco da sinistra crossa alla sua maniera, Lautaro sul secondo palo sembra voler tirare al volo ma poi accomoda il pallone al centro con un tocco di piatto per l'accorrente Frattesi, che davanti alla porta colpisce male e manda a lato. Al 34' padroni di casa a un soffio dal pari. Sul cross teso da sinistra di Zemura, Lovric è appostato davanti alla porta, con Sommer tagliato fuori, e deve solo appoggiare in rete. Dimarco gli sbuca alle spalle in scivolata e lo anticipa con un tocco mettendo in corner. Il pareggio è rimandato di un solo minuto. Zemura stavolta crossa da destra una palla morbida in area, Kabasele si inserisce e la spizza di testa, beffando Sommer. Al 43' l'Inter si distende bene, Lautaro al centro allarga per Darmian che si è inserito in area a destra va al tiiro ma la manda di poco fuori. Al 48' Lautaro trova il suo primo gol stagionale. Su una palla messa in mezzo da Dimarco da sinistra il Toro e Bijol arrivano praticamente insieme. Nel rimpallo che ne nasce, l'ultimo tocco è dell'argentino. L'Inter segna subito anche in avvio di secondo tempo. Thuram protegge palla al limite e poi la serve al centro per Lautaro che col destro batte Okoye al 2'. Al 14' primi cambi di Runjaic con Lucca per Davis e Ekkelenkamp per Lovric. Al 20' Inzaghi mette Carlos Augusto per Dimarco. Al 26' Lautaro al limite dell'area mette giù il pallone e cerca un pallonetto su Okoye in uscita: il portiere dell'Udinese si allunga e blocca negando la tripletta all'argentino. Alla mezz'ora doppio cambio per entrambe le squadre: Brenner per Karlstrom e Atta per Thauvin tra i padroni di casa; de Vrij e Taremi per Bastoni e Thuram tra gli ospiti. Al 32' bella azione nerazzurra: Taremi dialoga con Lautaro e lo lancia sulla destra, il Toro mette subito in mezzo un bel pallone tagliato su cui Carlos Augusto arriva con il tempo sbagliato a chiudere sul secondo palo: palla fuori. Al 38' accorciano le distanze i padroni di casa. Errore dell'Inter a centrocampo, Lucca viene lanciato in campo aperto e arrivato davanti a Sommer lo batte con un preciso destro in diagonale. Al 40' i due tecnici esauriscono i cambi: nell'Inter Correa e Zielinski per Frattesi e Lautaro, nell'Udinese Bravo per Zarraga. Nel recupero Inter vicina al poker in contropiede, Correa cerca un destro morbido a giro e Okoye lo mette in angolo con un grande intervento. Sipario. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Settembre 2024