Attualità

Udinese-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 2 marzo, i viola sfidano l'Udinese – in diretta tv e streaming – nel monday night della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta indolore contro lo Jagiellonia in Conference League per 4-2, valsa comunque il passaggio agli ottavi di finale grazie al 3-0 dell'andata, mentre in campionato aveva battuto il Pisa al Franchi 1-0. L'Udinese invece è stato battuto dal Bologna 1-0 nell'ultimo turno di Serie A.  La sfida tra Udinese e Fiorentina è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zamura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic 
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli  Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Innovazione, Edge Cloud Computing: al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali

1 ora fa

Turismo, FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times

1 ora fa

Mense scolastiche, roadmap antispreco tra digitale e nuovi criteri negli appalti

1 ora fa

Trump e il collo arrossato, la spiegazione della Casa Bianca: “Colpa di una crema”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio