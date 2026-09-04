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Udine, morto l’uomo colpito con cacciavite: si cerca l’aggressore

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(Adnkronos) –
È morto l'uomo finito in rianimazione perché aggredito a colpi di cacciavite a Udine oggi, venerdì 4 settembre: le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando l'aggressore.  A quanto si apprende i due si conoscevano e la vittima sarebbe stata colpita dopo una lite. L'aggressore è fuggito subito dopo l'accaduto e proseguono le ricerche per rintracciarlo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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