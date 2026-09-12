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Udine, aggredisce la ex in tribunale dopo la condanna: arrestato per tentato omicidio

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(Adnkronos) – Imputato per lesioni alla ex compagna, dopo la lettura della sentenza di condanna a sei mesi con pena sospesa, ha aggredito la donna nell'aula di Tribunale a Udine colpendola con un "coccio di plastica appuntito". A riportare la notizia dell'accaduto, che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, sono i quotidiani il 'Mattino di Padova' e la 'Tribuna di Treviso'. Alcuni presenti, come riferito dagli stessi quotidiani, sono intervenuti in aiuto della donna che è stata soccorsa per ferite al collo e a una gamba e portata al pronto soccorso mentre l'uomo è stato arrestato e il pm procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Secondo quanto riportano i due quotidiani locali, l'uomo è un militare dell'Esercito e si è mosso in maniera molto repentina, sorprendendo tutti e prendendoli in contropiede, riuscendo a raggiungere la ex. Oggi è prevista l'udienza di convalida. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

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