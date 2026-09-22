Ucraina, Zelensky vede Trump: “Vogliamo entrambi che la guerra finisca prima dell’inverno”

(Adnkronos) – "Incontro positivo e produttivo" tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A dirlo è il leader di Kiev secondo cui "sia gli Stati Uniti che l'Ucraina desiderano che questa insensata guerra contro la Russia finisca prima dell'inverno''. Con Trump, ha spiegato Zelensky su 'X', ''abbiamo discusso di possibili misure di de-escalation che possano aprire la strada alla diplomazia''. Il presidente ucraino si è detto ''grato che nel frattempo i nostri team continuino a lavorare per avviare la produzione di intercettori Patriot in Ucraina. Questo contribuirà a proteggere vite umane, qualora la Russia rifiutasse i negoziati e continuasse a puntare sul terrorismo missilistico balistico contro il nostro popolo quest'inverno e in futuro''. Con Trump, ha aggiunto, ''abbiamo anche discusso di altre questioni bilaterali e multilaterali, tra cui un pacchetto invernale di difesa aerea per l'Ucraina. Ringrazio il Presidente Trump, il suo team e tutto il popolo americano per il loro sostegno''. Il leader del Cremlino Vladimir Putin "vuole la fine della guerra" con l'Ucraina, le parole del tycoon prima del bilaterale con il presidente ucraino a New York. "Metta fine alla guerra", invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti ha inviato al suo omologo russo, parlando con i giornalisti al suo arrivo oggi al Palazzo di Vetro. Durante il suo intervento Trump ha detto che il conflitto verrà risolto, "succederà credo più velocemente di quanto la gente pensi".

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Pubblicato il 22 Settembre 2026