Ucraina, Zelensky vede Austin: focus su armi Usa contro la Russia

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Singapore per intervenire al Shangri-la dialogue sulla sicurezza, vedrà a margine il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Secondo quanto scrive Politico, "in cima all'agenda" ci sarà la questione dell'uso delle armi americane da parte di Kiev contro i russi limitato all'area di Kharkiv, limitazioni che altri Paesi non hanno posto. Le forze ucraine hanno intanto abbattuto nella notte 35 missili da crociera russi e 46 droni di fabbricazione iraniana Shahed. Lo ha reso noto sul suo canale Telegram il generale Mykola Oleschuk, comandante dell'aeronautica di Kiev, secondo quanto riferisce Ukrinform. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Giugno 2024