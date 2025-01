Ucraina, Zelensky: “Trump in grado di portare pace e fermare Putin”

(Adnkronos) – Un messaggio al popolo ucraino e all'Ucraina con la speranza nel nuovo anno di fermare "l'aggressione di Putin" al Paese con il sostegno degli Usa e del presidente Trump. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno. "Facciamo in modo che il 2025 sia il nostro anno, l'anno dell'Ucraina. Sappiamo che la pace non ci sarà data. Ma faremo di tutto per fermare la Russia e porre fine alla guerra", ha detto Zelensky. "Non ho dubbi che il nuovo presidente americano", Donald Trump "sia disposto e in grado di raggiungere la pace e porre fine all'aggressione di Putin", ha aggiunto. "Oggi – ha scritto su X il presidente a commento di un video al dedicato al popolo ucraino – mi rivolgo a tutti coloro che stimano l'Ucraina, amano il loro Stato e lo chiamano amorevolmente "mio". Coloro che non riescono a immaginarsi senza l'Ucraina, non importa dove si trovino. Tutti coloro che hanno combattuto per essa, con tanta fermezza e coraggio, per più di 1.000 giorni. Questo siete voi, il nostro popolo. Ucraini, uomini e donne". "A tutti coloro a cui sono grato per quest'anno, il 2024. Il nostro popolo – le parole di Zelensky – che sopporta tutte le difficoltà con dignità. Persone per le quali essere cittadini dell'Ucraina è motivo di orgoglio. Per me è un onore essere il Presidente di queste persone: gli ucraini che dimostrano che nessun missile da crociera può sconfiggere una nazione che ha le ali". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Gennaio 2025