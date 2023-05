Ucraina, Zelensky: “Russi sanno di aver perso”

(Adnkronos) – "Gli occupanti russi sanno già che saranno sconfitti". E' quanto ha detto il presidente ucraino Zelensky nel suo discorso serale. "Nelle loro menti hanno già perso la guerra. Dobbiamo continuare a fare pressione, perché il sentimento di sconfitta li faccia fuggire, li porti a fare sbagli e provochi altre perdite tra le loro truppe", ha detto Zelensky. "Sono grato a tutti coloro che, nonostante le difficoltà, restituiscono la nostra terra all'Ucraina. Ci stiamo organizzando per dare ancora più armi a voi, combattenti, per riuscire a sconfiggere l'aggressore il prima possibile e a riportare la pace" aggiunge. "Gloria a tutti i nostri soldati attualmente in battaglia, nei posti di combattimento e nelle missioni di combattimento. Ringrazio tutti coloro che addestrano i nostri combattenti e chi li cura, dopo le ferite riportate sul campo di battaglia" conclude. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2023