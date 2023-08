Ucraina, Zelensky parla con Biden: “Insieme per la libertà”

(Adnkronos) – Colloquio telefonico tra Volodymyr Zelensky e Joe Biden nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. In un post su X, dopo aver ringraziato il presidente americano per gli auguri fatti nella ricorrenza, il presidente ucraino ha ricordato che "gli Stati Uniti hanno mobilitato il sostegno globale per l’Ucraina. Questa leadership cruciale ha reso possibile la nostra lotta e ha piegato l’arco della storia verso il bene. Insieme, dimostriamo che vale la pena lottare per la libertà e l’indipendenza". "Ringrazio il presidente Biden, il Congresso degli Stati Uniti e tutti gli americani per questo. Potete contare sull’Ucraina per proteggere i nostri valori condivisi", ha concluso Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Agosto 2023