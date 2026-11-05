Ucraina, Zelensky esulta per vittoria Dem: “Ora spero più sostegno Usa”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di sperare di ”ricevere maggiore sostegno” dagli Stati Uniti dopo la vittoria dei Democratici alle elezioni di Midterm. ”Sono grato anche ai Repubblicani, ma i Democratici parlano molto chiaramente di sostenere l’Ucraina, di fornire aiuti all’Ucraina. Parlano di rinnovare i legami tra Stati Uniti ed Europa. Per questo c’è la speranza che si raggiunga un equilibrio di potere e che riceveremo maggiore sostegno”, ha dichiarato Zelensky parlando all’emittente tedesca Zdf.

”Se il Congresso ora parla di un forte sostegno finanziario o di aiuti militari, proprio come sta facendo e dimostrando oggi l’Europa, allora questo sarà uno sviluppo positivo che influenzerà Putin”, ha aggiunto nell’intervista.

Intanto una raffineria di petrolio russa a Ryazan sarebbe stata bersaglio di un attacco con droni da parte di Kiev nella notte. Video che circolano sui social media sembrano mostrare esplosioni e un vasto incendio nei pressi dell’impianto. Il canale Telegram Exilenova+ ha riferito che dei droni avevano raggiunto l’area industriale della raffineria, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio in Russia. Filmati diffusi online mostrerebbero le difese aeree russe in funzione, seguite da una potente esplosione e da un bagliore intenso che illumina il cielo notturno. Altri video sembrano mostrare fiamme e un denso fumo che si alzano dalla zona.

Il governatore dell’oblast di Ryazan, Pavel Malkov, ha confermato che la regione è stata colpita da un massiccio attacco di droni durante la notte, segnalando incendi in impianti industriali della città. “Sono scoppiati incendi in alcuni impianti industriali a Ryazan”, ha dichiarato Malkov, aggiungendo che i detriti dei droni caduti hanno causato danni in tutta la regione. Le linee elettriche sono state danneggiate, lasciando alcune zone di Ryazan senza corrente. Le finestre della scuola n. 58 sono andate in frantumi, costringendo le autorità a sospendere le lezioni per la giornata.

Truppe russe hanno invece colpito durante la notte una nave mercantile che trasportava equipaggiamento militare. Lo rende noto il Ministero della Difesa russo, precisando in un comunicato che il natante “è stato speronato nel Mar Nero, a 52 km a sud-ovest di Odessa”.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026